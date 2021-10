Chi è Nicola Bartolini, l’erede di Yuri Chechi che fa sognare l’Italia

23-10-2021 11:37

Un’impresa storica quella di Nicola Bartolini. L’Italia della ginnastica sembra aver trovato un nuovo punto di riferimento grazie al ginnasta che a 24 anni da Yuri Chechi centra il gradino più alto del podio conquistando l’oro ai Mondiali di Kitakyushu nel corpo libero. Nella specialità l’Italia non aveva mai conquistato la medaglia più preziosa, e l’ultimo podio risaliva al 1966 con il terzo posto centrato da Franco Menichelli.

Chi è Nicola Bartolini

Nicola Bartolini è nato il 7 febbraio del 1996 a Cagliari, un campione di 170 centimetri per 65 chilogrammi. Nel 2014 la sua prima partecipazione ai mondiali di Nanning, e l’anno seguente la partecipazione agli Europei di Baku e ai mondiali di Glasgow. La sua ascesa avrebbe dovuto portarlo a prendere parte anche ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016 ma un problema alla spalla gli impedì la partecipazione.

Il suo talento però non tarda ad emergere e nel 2018 si mette in mostra alla Coppa del Mondo di Doha e poi anche alla World Challenge Cup dove riesce a salire sul gradino più basso del podio sia nel volteggio che nel corpo libero.

Bartolini: una storia che comincia da lontano

La storia di Nicola Bartolini nel mondo della ginnastica inizia all’età di 5 anni a Cagliari su spinta della madre che voleva fargli praticare uno sport alternativo alla calcio. Poi comincia il suo giro d’Italia con l’arrivo al Centro Accademia Internazionale di Milano. Tanti i sacrifici nella sua carriera e anche qualche infortunio a frenarne l’ascesa, ma Bartolini ha dedicato allo sport grande sacrificio con le 8 ore di sacrificio al giorno.

Tatuaggi e vita social

Il 25enne di Cagliari ama molto condividere i momenti dei suoi allenamenti e le sue imprese sportivi sui social. Oltre allo sport, ha rivelato una grande passione per la musica e per i videogiochi, ma quello che emerge sin dal primo momento è la sua grande passione per i tatuaggi, che ormai quasi non si contano. Nella sua vita anche una fidanzata a cui ha fatto riferimento senza però rivelarne il nome.

SPORTEVAI