Chi è Nicola Zalewski, l'esterno della Roma coinvolto nello scandalo scommesse secondo Fabrizio Corona

Scivoloni sui social, qualche eccesso di troppo anche per due video che hanno trascinato il romanista nelle bufera: il primo girato nel 2021, l'ultimo per un coro vergognoso contro Napoli e i napoletani

Forse il suo nome era ormai ovvio, quasi banale se considerato che sui social – fenomeno nel fenomeno – era ormai certo che quel quarto nome, quel quarto giocatore – su 50, addirittura – coinvolto in una vicenda oscura e a tratti inquietante come le scommesse sui siti illegali fosse l’astro nascente Nicola Zalewski, 21enne italopolacco cresciuto a Tivoli.

Un ragazzino, come Sandro Tonali, Zaniolo e Fagioli, primo a autodenunciare questa perversa tendenza che i suoi legali si stanno apprestando a chiudere nella definizione di ludopatia.

Chi è Nicola Zalenski, l’esterno della Roma

Il Nicola Zalewski, suggerito sui social e nominato da Corona, è proprio l’esterno romanista capace di creare polemiche e usare con una certa destrezza i media per provocare e giocare, ma senza gli effetti che portarono proprio Zaniolo a prendere un’altra strada, lontano dalla Capitale.

Zalewski è nato a Tivoli il 23 gennaio del 2002, da padre polacco: il suo nome è Krzysztof arrivato in Italia perché si rifiutò di prestare il servizio militare per il regime comunista polacco. Scelse Roma per ricominciare ed è per questo pregresso che Nicola è nato in Italia, a un’ora di auto da Roma.

Le giovanili nella Roma

Al calcio arriva piccolissimo e gli osservatori della Magica lo notano presto, quando nella Nuova Spes di Poli, piccolo paese si dimostra capace già di esibire tecnica e talento: gli osservatori della Roma lo ingaggiano subito e lo portano a Trigoria, dove fa tutta la trafila nel settore giovanile romanista.

Con l’Under 17 vince il campionato nel 2017/18 prima di passare in Primavera ed esordire in prima squadra nel 2021, nella larga vittoria 5-0 contro il Crotone. A Mourinho il ragazzino piace, nel gioco: lo impiega spesso e lo schiera anche per la vittoria della Conference League a Tirana contro il Feyenoord. Il doppio passaporto lo aiuta nella facilità di scelta e Nicola decide di vestire la maglia della Polonia, con cui finora ha accumulato 12 presenze.

Il video di insulti ai napoletani

Ma la sua sfrontatezza non conosce solo il campo di calcio, anzi. I social non dimenticano: e sono le foto e i video che ci ripropongono proprio queste piattaforme a mostrare l’esibizione, alquanto triste di Zalewski ripreso in un locale a Ibiza – nel luglio scorso – mentre intonava cori contro Napoli su tutti – assieme ad alcuni amici – il più fastidioso:

“Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”.

Non che fosse la prima volta: nel 2021 quando era ancora poco più che un ragazzino su Instagram incominciò a girare un video altrettanto preoccupante in cui il giovane esterno della Roma compariva insieme a due persone, euforiche, alterate durante una festa. Una delle due, a un certo punto, si rivolge all’allenatore della squadra, José Mourinho:

“Stasera pippiamo, José, stiamo a fa’ schifo, abbiamo pippato”.

Insomma, episodi ai limiti che non si sposano affatto con l’attenzione al basso profilo e alla privacy che la famiglia Friedkin chiederebbe ai giocatori e allo staff della Roma.

La notizia sulle scommesse data da Corona

Oggi la notizia che nell’elenco a sua disposizione, circa 50 nomi a detta dello stesso imprenditore, Fabrizio Corona avrebbe anche Zalewski coinvolto in questa rete di scommesse illegali che vede inseriti anche i nomi di altri giocatori come Fagioli, come Zaniolo, come Tonali sui quali sarà la giustizia a pronunciarsi, sia civile sia sportiva.

Ora che si riflettori si sono accesi, di nuovo, su di lui sarà complicato spegnerli. La Roma, gli obiettivi, la nazionale e una fidanzata celebre come Nicol Luzardi, ballerina di 23 anni comparsa anche nel corpo di ballo di Ciao Darwin: elementi di un racconto che si sta trasformando in un presente denso di interrogativi, che per adesso non trovare altro che un moltiplare incessante di quesiti privi di risposta.

