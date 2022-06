Chi è Noa Lang, il talento olandese che ha stregato Maldini

12-06-2022 08:49

Potrebbe essere Noa Lang uno dei primi colpi del Milan targato RedBird. In questi ultimi giorni prima dell’inizio ufficiale del calciomercato in casa rossonera c’è grande agitazione per provare a capire cosa succede con il cambio di proprietà. Prima della vendita definitiva del club agli statunitensi di RedBird, le trattative potrebbero subire un rallentamento e per questo i tifosi sono un po’ in ansia.

Milan: sarà Noa Lang il primo colpo

Ma gli esperti di calciomercato e delle cose di Milan sono sicuri che il primo colpo di questa campagna acquisti della formazione rossonera sarà il talento olandese Noa Lang. Il 22enne attaccante che ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Brugge potrebbe sbarcare a Milano da un giorno all’altro e si attende soltanto l’ok di RedBird prima di mettere tutto nero su bianco. Paolo Maldini ha seguito con grande attenzione il giocatore che potrà servire da vero e proprio jolly per tutto il fronte offensivo rossonero.

Chi è Noa Lang, il talento che ha stregato Maldini

E’ stata una stagione decisamente bella per il Club Brugge che un po’ a sorpresa è riuscito a conquistare il titolo nel campionato belga. Tra i grandi protagonisti della cavalcata c’è stato senza dubbio Noa Lang. Il 22enne attaccante si è messo in grandissima evidenza in questa stagione dimostrando di avere nei piedi gol e assist (oltre 15) nell’ultima stagione.

Lang è un giocatore che nasce come trequartista ma che preferisce giocare da esterno offensivo su tutte le fasce con maggiore preferenza per la fascia sinistra. Dotato di un grandissimo controllo del pallone e di una visione di gioco davvero clamorosa, è in grado di mettere sempre in ritmo i suoi compagni di squadra. Tra i bonus ci sono i calci piazzati in cui ha sempre fatto vedere di essere un maestro.

La carriera di Noa Lang

Il percorso sportivo di Lang comincia come spesso accade con la maglia dell’Ajax e con i lancieri debutta in prima squadra nel 2018 nell’incontro di Coppa contro il Te Werve. Ma è da marzo 2019 che entra in prima squadra in maniera regolare facendo anche il suo debutto nell’Eredivisie. L’anno successo arriva anche il debutto in Champions contro il Lille e la tripletta segnata contro il Twente. Poi nel 2020 il passeggio proprio al Twente dove però non riesce a trovare spazio e quindi arriva la cessione al Club Brugge: primo anno da 17 gol e 11 assist e seconda stagione da 9 gol e 15 assist.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE