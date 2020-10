“Chi si crede di essere?": gogna web per Ronaldo

Da Torino dicono che è tutto ok, ma dopo l’apertura da parte della Procura della Figc dell’indagine sui 7 giocatori che hanno lasciato anzitempo la “bolla” del J Hotel per rispondere alla convocazione della propria nazionale o tornare a casa l’atmosfera potrebbe scaldarsi.

La “fuga” di Ronaldo dalla “bolla”

Intanto la temperatura sale sul web, dove molti tifosi di altre squadre hanno duramente attaccato Cristiano Ronaldo dopo l’indiscrezione lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Secondo la Rosea, infatti, il portoghese sarebbe stato colui che ha scatenato la “fuga” dei bianconeri domenica sera. Quando gli è stato detto che sarebbe dovuto restare nella “bolla” della Juve e non avrebbe potuto rispondere alla convocazione del Portogallo CR7 s’è infuriato, ha discusso ad alta voce con i dirigenti e poi ha lasciato il ritiro per tornare a casa, imitato poi dagli altri 6 compagni.

L’indignazione sul web

Una ricostruzione, quella della Gazzetta, che ha scatenato l’indignazione del web. “Personalmente l’atteggiamento da star inizia a dare un po’ fastidio – commenta Fabio su Twitter -. I veri fuoriclasse dovrebbero essere da esempio sia per quello che si fa in campo ma soprattutto per quello che si fa fuori dal campo”.

“Bisogna capire che il momento è delicato e non puoi fare quello che ti pare anche se sei Ronaldo”, aggiunge Gian72. Per Sebastian, quello di domenica sarebbe solo l’ultimo atteggiamento da primadonna di Ronaldo: “Dov’è la novità? Uno che sceglie l’allenatore, che fa il mercato, che decide chi gioca e chi no, chi è in e chi è out… Lui è Cristiano Ronaldo, gli altri non sono nulla!”.

Nulla di nuovo anche per CescInt: “Vabbè ma che lui è e si sente più grande della Juventus lo si sa da tempo”. Ironico il commento di Emilio: “Nooo, non è possibile. Non ci posso credere. Ronaldo che è scappato. Ma come? I paladini del rispetto delle regole? Non è possibile…”.

