Chiamatelo Dottor Djokovic: "Voglio una laurea"

Intervistato da ‘Specchio’, settimanale de ‘La Stampa’, Novak Djokovic ha parlato di tutto quanto nella sua vita non ruota attorno al tennis.

Quindi, passioni, vita privata e anche intenzioni per il post-carriera.

Ebbene, una delle prime cose che farà Nole dopo aver appeso la racchetta al chiodo sarà quella di iscriversi all’Università: “Non so se l’anno prossimo, o fra cinque anni, ma sicuramente voglio prendere almeno una laurea. L’Università non è fatta solo per i ragazzi, la si può frequentare anche a 40 anni. Sono contento di quello che ho avuto, ma non aver conseguito una laurea da giovane mi rattrista”.

“Io sono un tipo molto curioso – ha aggiunto – L’argomento che mi coinvolge di più è quello della salute, un campo molto vasto. Ma mi piace anche studiare le civiltà antiche e l’archeologia. In questo periodo sto proprio cercando di capire cosa può interessarmi di più. Oggi, poi, si può fare molto online, che forse è il metodo migliore per me, sia come tennista sia come papà”.

Idee chiare anche su cosa non farà. Entrare in politica: “Sono già stato in politica, nel tennis. Per dieci anni ho lottato per dare voce ai giocatori e ho visto che quello della politica è un mondo strano, che non mi piace. Non ho la preparazione per parlare di politica, ma da osservatore neutrale dico che la vera democrazia l’abbiamo smarrita molti anni fa. Oggi conta di più il business, l’interesse di parte e io non mi ci ritrovo”.

Infine, una battuta sul suo Milan: “Non abbiamo vinto lo scudetto, ma dopo il trionfo sulla Juventus non ci penso più. È quello il Milan che vogliamo noi tifosi”.

OMNISPORT | 23-05-2021 13:30