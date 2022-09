Chiellini: "Buffon per me come un fratello"

22-09-2022 21:24

Gianluigi Buffon è stato il primo grande ospite del Festival dello Sport di Trento e per l’occasione l’attuale portiere del Parma ha avuto modo di parlare anche dell’ex compagno di club e nazionale, Giorgio Chiellini. Il difensore, ora al Los Angeles FC, ha mandato così un videomessaggio a Buffon.

“Per me Buffon è stato un fratello. Nei momenti difficili ha sempre trovato le parole giuste per unirci e per combattere insieme – queste le dichiarazioni di Chiellini -. È stato sempre speciale, gli voglio davvero bene“. I due hanno lasciato in maniera definitiva la Juventus con 12 mesi di differenza.