Chiellini: "Cancelo va disciplinato"

Queste le parole di Giorgio Chiellini dopo la sconfitta in amichevole della Juventus contro il Real Madrid: "Abbiamo fatto 15 giorni intensi, abbiamo fatto ottime partite mettendo nelle gambe minuti e trasmettendo la mentalità Juve ai nuovi. Adesso avremo un paio di giorni liberi, da mercoledì ci ritroveremo per preparare al meglio la nuova stagione. Con il Real dovevamo finirla 1-0, in 14 minuti abbiamo preso 3 gol, quando giochi con il Real Madrid certi errori li paghi. Non era semplice, l'abbiamo giocata forse con poca attenzione, colpa anche dei viaggi. Volevo fare comunque i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa tournèe. Se abbiamo raggiunto questi bene risultati il merito è anche loro".

I nuovi: "Bene, bene, è chiaro che con gli italiani è più facile. Cancelo? Va disciplinato, ma ha un passo importante e qualità sopra la media, ci sarà di grande aiuto quest'anno".

SPORTAL.IT | 05-08-2018 15:15