Chiellini e il premio consegnato da Gravina: "Legendissima"

02-06-2022 22:44

“Legendissima”. La Juventus continua a celebrare Giorgio Chiellini dopo l’addio alla maglia bianconera e alla Nazionale.

L’ormai ex difensore ha ricevuto – prima della partita contro l’Argentina e l’ultima con l’Italia -, un premio dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, che gli ha consegnato un trofeo come tributo per la lunga militanza in Nazionale, arrivata a ben 117 presenze. Lo ha reso noto il club attraverso una foto sul profilo ufficiale Instagram che ritrae Chiellini insieme a Gravina, mentre gli consegna il premio.