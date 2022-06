Chiellini torna sull'addio alla Nazionale e fa due rivelazioni

04-06-2022 13:06

Come tutti sanno, la “Finalissima” di mercoledì sera contro l’Argentina è stata la 117ª e ultima partita di Giorgio Chiellini con la maglia dell’Italia. E vista la sconfitta per 3-0, non è certo stato il modo migliore per celebrare l’addio alla Nazionale da parte del 37enne difensore toscano.

Chiellini: “Avrei dato l’addio alla Nazionale dopo Qatar 2022 se ci fossimo qualificati”

In un’intervista concessa a Sportweek, il supplemento settimanale della Gazzetta dello Sport, Chiellini confessa infatti che avrebbe preferito un epilogo diverso della sua carriera in azzurro, rivelando che se l’Italia si fosse qualificata per i Mondiali di Qatar 2022 il suo addio sarebbe arrivato dopo la conclusione di questa rassegna iridata, per provare a dare un corso diverso al suo rapporto con questa manifestazione, che come spiega lui stesso è stato sempre molto complicato.

“Avrei continuato per provare a cambiare la mia storia con il Mondiale, che non è mai stata felice. Ci ho provato con tutto me stesso, ma non ci sono riuscito. Nel 2010 siamo usciti in un girone davvero abbordabile, mentre nel 2014 dopo essere partiti alla grande ci siamo complicati la vita perdendo il posto da testa di serie. Questo ci ha costretto a giocare in condizioni davvero proibitive, con viaggi, orari e caldo folli. Nel 2018, infine, non ci siamo nemmeno qualificati e io avevo questo grande rammarico”.

Chellini, altra rivelazione: “Con la qualificazione a Russia 2018 avrei salutato l’azzurro quattro anni fa”

Ma Giorgio Chiellini fa anche un’altra rivelazione, e cioè che nel caso che la Nazionale si fosse qualificata per la fase finale dei Mondiali 2018 lui già in quell’occasione avrebbe dato l’addio alla maglia azzurra.

“Probabilmente, se ci fossimo qualificati al Mondiale di Russia 2018 avrei già detto addio alla Nazionale. Per fortuna però Oriali mi ha fatto riflettere e alla fine ho preso la decisione migliore anche perché sotto la guida di Mancini ho avuto i miei migliori anni in azzurro, fino alla straordinaria notte di Wembley”.

Chiellini: “Quella azzurra è l’unica maglia che unisce tutti”

Quindi Chiellini alla fine ha scelto di continuare, ed è stata una scelta azzeccata visto il trionfo agli Europei dell’anno scorso.