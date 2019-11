Chiesa via a gennaio? Spunta una nuova pretendente

A Firenze non si esclude più una possibile partenza di Federico Chiesa nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta La Nazione, oltre a Juventus e Inter sul giocatore si potrebbe essere inserito anche il Liverpool, che durante il blitz in Inghilterra di Barone e Pradé potrebbe aver incontrato i dirigenti viola per il figlio d'arte, già cercato in estate.

Il valore del calciatore è sceso intorno ai 60 milioni di euro, il muso lungo e le scarse prestazioni degli ultimi mesi spingono sempre più verso l'addio. Rocco Commisso in ogni caso a breve proporrà al giocatore un rinnovo di contratto con ritocco dello stipendio fino a 4 milioni di euro: un nuovo no darebbe il via libera a una cessione.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 08:38