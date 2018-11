Chievo, tutti gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Il Chievo è al penultimo posto della classifica degli ingaggi di Serie A. Il totale è di 21milioni per la stagione 2018-19. La squadra veronese non ha giocatori che guadagnino più di un milione all’anno. I giocatori più “cari” sono l’ex azzurro Giaccherini, il serbo Djordjevic, Obi e Tomovic che incassano 700mila euro all’anno. Tantissimi i giovani in rosa con ancora stipendi quasi da apprendisti.

La classifica degli stipendi del Chievo 2018-19

Djordjevic 0,7 (2021)

Giaccherini 0,7 (2021)

Obi 0,7 (2021)

Tomovic 0,7 (2021)

Birsa 0,6 (2021)

Hatemaj 0,6 (2020)

Radovanovic 0,6 (2022)

Rossettini 0,6 (2019)

Meggiorni 0,55 (2020)

Sorrentino 0,55 (2019)

Cacciatore 0,5 (2020)

Cesar 0,45 (2019)

Rigoni 0,45 (2019)

Barba 0,4 (2022)

Stepinski 0,4 (2021)

Pellissier 0,35 (2019)

Pucciarelli 0,3 (2021)

Bani 0,25 (2023)

Juwara 0,25 (2020)

Seculin 0,2 (2021)

Jaroszynski 0,15 (2021)

Depaoli 0,1 (2021)

Kiyine 0,1 (2020)

Burruchaga 0,08 (2020)

Rigione 0,08 (2020)

Grubac 0,05 (2023)

Leris 0,05 (2020)

Vignato 0,05 (2020)

Semper 0,05 (2020)

Tanasijevic 0,05 (2021)

VIRGILIO SPORT | 07-11-2018 15:28