Stipendi calciatori Serie A: chi guadagna di più. La classifica

La classifica degli stipendi delle squadre di Serie A, ricalca più o meno quella dei punti del calcio giocato. La Juve la fa da padrona, le altre tutte staccate. Certo, in base a questa classifica, emerge che il Milan spende tantissimo di ingaggi per avere un rendimento da squadra da quarto posto e che il Napoli spendendo meno di 100milioni sta sempre al secondo posto. Tra le due al terzo posto, l’Inter. La Roma spende 100milioni e scalpita per entrare nel lotto delle top. In coda alla classifica l’Empoli che si rivela una squadra davvero low cost; poco più costose Spal, Chievo e Frosinone. Se guardiamo gli ingaggi è davvero notevole il lavoro che sta facendo il Parma: da zona retrocessione nella classifica degli spendaccioni, quasi da Europa League nella realtà.

Ecco la classifica di Serie A per ingaggi:

Juventus 219 milioni di euro lordi

Milan 140

Inter 116

Roma 100

Napoli 94

Lazio 66

Torino 43

Fiorentina 37

Sampdoria 36

Bologna 34

Sassuolo 30

Cagliari 29

Genoa 29

Atalanta 27

Udinese 26

Parma 23

Frosinone 22

Chievo 21

SPAL 21

Empoli 16

VIRGILIO SPORT | 20-12-2018 15:09