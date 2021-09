Empoli 2021-22, tutti gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

L’Empoli è tornato in Serie A e vuole rimanerci. Per questo si è affidato a un mister serissimo e super preparato come Aurelio Andreazzoli al posto di Alessio Dionisi, finito al Sassuolo. E poi ha trattenuto alcuni protagonisti della promozione come il bomber Mancuso che è il più costoso della rosa con 1,4 milioni, Ricci e Romagnoli che prendono 1 milione. A loro si sono aggiunti giocatori esperti come Luperto (1,3milioni) e Tonelli (1milione) e Cutrone (750mila). Niente male per una cenerentola che deve puntare alla salvezza,

La classifica degli stipendi dell’Empoli 2021-22: quanto guadagnano Cutrone, Pinamonti, Mancuso e gli altri

Giocatore Ingaggio Mancuso, Leonardo 1,4 Luperto, Sebastiano 1,3 Zurkowski, Szymon 1,3 Bajrami, Nedim 1,2 Pinamonti, Andrea 1 Ricci, Samuele 1 Romagnoli, Simone 1 Tonelli, Lorenzo 1 Ismajli, Ardian 0,9 La Mantia, Andrea 0,9 Stulac, Leo 0,9 Haas, Nicolas 0,8 Henderson, Liam 0,8 Cutrone, Patrick 0,7 Bandinelli, Filippo 0,6 Vicario, Guglielmo 0,6 Marchizza, Riccardo 0,5 Stojanovic, Petar 0,5 Fiamozzi, Riccardo 0,2 Furlan, Jacopo 0,12 Damiani, Samuele 0,1 Ekong, Emmanuel 0,1 Parisi, Fabiano 0,1 Viti, Mattia 0,1

FAQ Quanto prende di ingaggio Andreazzoli all'Empoli? 700mila € Quanto prende di ingaggio Cutrone all'Empoli? 750mila € Quanto prende di ingaggio Pinamonti all'Empoli? 1milione € Quanto prende Luperto all'Empoli? 1,3milioni €

VIRGILIO SPORT | 23-09-2021 14:49