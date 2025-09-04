Inter, gli stipendi di tutti i giocatori. Quanto guadagnano

Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa dell'Inter 2025-26: da Calhanoglu a Barella, da Lautaro a Bastoni

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L’Inter 2025-26 ha operato un parziale rinnovamento della rosa, sostituendo alcuni giocatori ormai a fine corsa con giovani di sicuro avvenire. Non è forse riuscita a prendere proprio tutti i giocatori che Marotta aveva in mente, ma avere introdotto in rosa giocatori come Sucic, Esposito o Bonny ha permesso al club milanese, da tempo alle prese con una complessa situazione finanziaria, di abbassare anche il monteingaggi che allo stato attuale resta il più alto della Serie A e si aggira sui 140 milioni lordi a stagione. Il giocatore più costoso è il capitano Lautaro Martinez che l’anno scorso ha rinnovato a 16,6 milioni lordi all’anno (circa 9 milioni netti). Dietro di lui gli altri top player nerazzurri: Barella con 12 milioni, Calhanoglu con 11, Bastoni con 10 e il neo acquisto Akanji con 9,2. Fa un po’ impressione vedere che una riserva come Zielinski prenda 8,3 milioni lordi l’anno, mentre titolarissimi come Dimarco e Acerbi molto meno.

Inter 2025-26, gli ingaggi dei giocatori della rosa: Thuram, Barella, Lautaro e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio lordo Mln € Lautaro Martínez 16,6 Nicolò Barella 12 Hakan Çalhanoglu 11 Alessandro Bastoni 10 Manuel Akanji 9,2 Piotr Zielinski 8,3 Marcus Thuram 7,7 Federico Dimarco 7,4 Stefan de Vrij 7 Denzel Dumfries 5,1 Davide Frattesi 5,1 Henrikh Mkhitaryan 4,8 Luis Henrique Tomaz de Lima 4,6 Ange-Yoan Bonny 3,7 Andy Diouf 3,7 Matteo Darmian 3,2 Yann Sommer 3,2 Carlos Augusto Zopolato Neves 2,8 Francesco Acerbi 2,7 Josep Martínez 2,7 Petar Sucic 2,7 Yann Bisseck 1,9 Francesco Pio Esposito 1,8 Tomás Palacios 1,1 Raffaele Di Gennaro 0,2 Fonte: da dati Capology.com

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