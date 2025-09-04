Inter, gli stipendi di tutti i giocatori. Quanto guadagnano

L’Inter 2025-26 ha operato un parziale rinnovamento della rosa, sostituendo alcuni giocatori ormai a fine corsa con giovani di sicuro avvenire. Non è forse riuscita a prendere proprio tutti i giocatori che Marotta aveva in mente, ma avere introdotto in rosa giocatori come Sucic, Esposito o Bonny ha permesso al club milanese, da tempo alle prese con una complessa situazione finanziaria, di abbassare anche il monteingaggi che allo stato attuale resta il più alto della Serie A e si aggira sui 140 milioni lordi a stagione. Il giocatore più costoso è il capitano Lautaro Martinez che l’anno scorso ha rinnovato a 16,6 milioni lordi all’anno (circa 9 milioni netti). Dietro di lui gli altri top player nerazzurri: Barella con 12 milioni, Calhanoglu con 11, Bastoni con 10 e il neo acquisto Akanji con 9,2. Fa un po’ impressione vedere che una riserva come Zielinski prenda 8,3 milioni lordi l’anno, mentre titolarissimi come Dimarco e Acerbi molto meno.
Inter 2025-26, gli ingaggi dei giocatori della rosa: Thuram, Barella, Lautaro e tutti gli altri
|Giocatore
|Ingaggio lordo Mln €
|Lautaro Martínez
|16,6
|Nicolò Barella
|12
|Hakan Çalhanoglu
|11
|Alessandro Bastoni
|10
|Manuel Akanji
|9,2
|Piotr Zielinski
|8,3
|Marcus Thuram
|7,7
|Federico Dimarco
|7,4
|Stefan de Vrij
|7
|Denzel Dumfries
|5,1
|Davide Frattesi
|5,1
|Henrikh Mkhitaryan
|4,8
|Luis Henrique Tomaz de Lima
|4,6
|Ange-Yoan Bonny
|3,7
|Andy Diouf
|3,7
|Matteo Darmian
|3,2
|Yann Sommer
|3,2
|Carlos Augusto Zopolato Neves
|2,8
|Francesco Acerbi
|2,7
|Josep Martínez
|2,7
|Petar Sucic
|2,7
|Yann Bisseck
|1,9
|Francesco Pio Esposito
|1,8
|Tomás Palacios
|1,1
|Raffaele Di Gennaro
|0,2
|Fonte: da dati Capology.com