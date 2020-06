Chirico contro Rete 4 e Mario Giordano: Alla Juve non sono untori

Non sono passate sotto silenzio le illazioni pronunciate dal giornalista di Oggi Giangavino Sulas, che nella trasmissione di Rete 4 “Quarto grado“, parlando della pandemia, ha detto papale palae: “C’è di mezzo una squadra di Serie A molto importante, molto famosa. Chi si è ammalato di ritorno da una tournée in Cina? Volete il nome? L’allenatore Sarri. E chi si è ammalato con lui di polmonite? Un addetto stampa della società. Sarà un caso eh, non voglio accusare nessuno, però qualcuno gli ha fatto oggi un test seriologico per capire che tipo di polmonite fosse?”.

Chirico furioso per le accuse alla Juventus

Tra i tanti indignati c’è Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, ha risposto per le rime con un articolo infuocato.

Dopo aver ricordato che quando a marzo scattò l’emergenza coronavirus nel nostro Paese, qualche buontempone iniziò a buttarla lì sui social, giocando sulla polmonite presa da Sarri in Cina, durante l’ultimo tour estivo fatto dalla Juve da quelle parti, Chirico attacca: “Adesso, invece, si fa sul serio, e a riproporre dubbi su quella polmonite è stata Mediaset, su un proprio canale: Rete4. Durante il programma d’inchiesta “Quarto Grado”.

Chirico parla di caccia alle streghe

Stiamo parlando di due casi di polmonite risalenti alla scorsa estate, quando in Cina del Covid 19 non c’era traccia. Quella partita da Rete4 assomiglia molto ad una caccia alle streghe, anzi agli untori, Dopo di che parte il tam tam sui social: vuoi vedere che il Covid lo hanno portato in Italia i gobbi?

Sotto accusa anche Mario Giordano

Chirico aggiunge: “Funziona così, vero Mario Giordano? Quello che, dopo un derby della Mole, si presentò in diretta, su TGCom, imbavagliato per protesta contro lo “scandaloso” arbitraggio di Rizzoli, ovviamente – secondo lui, tifoso granata – pro-Juve. Da ladra ad appestata e, quindi, untrice il passo è breve”.

Social scatenati contro Rete 4

Sui social scatta l’indignazione dei tifosi della Juve: “Querele e richieste danni d’immagine, così ci compriamo Mbappé con gli introiti” oppure: “Però c’è qualcuno che ha portato il virus in Spagna e precisamente a Valencia e dopo 3 mesi lo dice proprio ora”.

C’è chi scrive: “Accusare la Juve di questo lo fa chi vuol fare audience e anche chi soffre di demenza senile… ” e infine: “Non capisco perché in ogni argomento il nome Juventus venga sempre fuori anche se non c’entra nulla!!! Ma Agnelli non potrebbe iniziare a fare qualche querela per danno d’immagine?”.

SPORTEVAI | 03-06-2020 08:55