Chirico replica a Materazzi e Toldo, bufera sul web

Neanche lo stop del campionato mette la museruola alle polemiche tra interisti e juventini. E’ bastato che Marco Materazzi dicesse un paio di paroline non proprio ispirate al “politically correct” per riesumare veleni mai sopiti, intolleranze, antipatie e quant’altro. I tifosi della Juve hanno già replicato sui social alle parole dell’ex difensore ma ad ergersi a giudice è ora anche Marcello Chirico.

Lo sfogo di Chirico

Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, consapevole della bufera creatasi, nel suo editoriale ricorda come gli interisti siano sempre ossessionati dalla Juve e ne cita tre che ci sono riusciti negli ultimi due giorni: Lukaku, Materazzi, Toldo.

La replica a Materazzi

Su Lukaku non si sofferma, avendo già detto la sua nei giorni scorsi, e attacca Materazzi e Toldo scrivendo: “Mr. Smoking bianco, Marco Materazzi, entrato in tackle duro durante una diretta Instagram. “Quanto odio la Juve? Tantissimo, ma solo sportivamente”. Lapidario. L’avverbio non cancella tutto il resto. Anzi, ci va in collisione totale: l’odio confligge con la sportività”.

Il 5 maggio

Chirico ricorda le parole di Materazzi che ha anche rivelato che gli sarebbe piaciuto rigiocare la partita del 5 maggio, con la Lazio. “Di quella gara ricordo bene il momento in cui proprio lui si rivolse in campo ai giocatori laziali, rimproverandoli per quella vittoria e ricordandogli come un paio di anni prima, a Perugia, aveva battuto proprio la Juve, permettendogli così di vincere lo scudetto. Cioè, Materazzi contestava ai laziali di essersi impegnati troppo contro l’Inter, lui che si era impegnato al massimo per battere la Juve”.

Toldo cosa fai

Poi ce n’è anche per Toldo che ha ricordato il gol del pareggio segnato al Meazza nel derby d’Italia del 2002. Pretendendone la paternità, e rivelando pure una furbata: “Lo facemmo attribuire a Bobo Vieri perché competeva per la classifica cannonieri”. Andasse a rivedersi, nei filmati dell’epoca, dov’era finito Buffon: sotterrato da Vieri e Materazzi…Avessero convalidato una rete del genere alla Juventus, il Meazza sarebbe crollato per la rabbia. Invece l’arbitro Collina e adesso Toldo se ne fa pure vanto”.

Le reazioni sul web

Fioccano le reazioni, tutte di marca bianconera: “La Juve e’ il Freddy Krueger dell’inter, un incubo, una ossessione, hanno quasi sempre perso con merito contro la zebra ma non lo ammetteranno mai. Ma poi di che devono parlare…a Siena rubarono una partita con il fuorigioco piu’ clamoroso della storia del calcio, con 7 giocatori in offside di metri e con quell’antisportivo di Mourinho che festeggiava…e tanti altri casi ancora”.

I tifosi della Juve sono scatenati: “È divertente vedere come gli interisti si accaniscono a parole non potendo farlo sul campo!” o anche: “Ma ancora parlano dopo tutte le batoste prese, mossi dalla gelosia , che poveri” e infine: “C’è da capire la loro frustrazione. Parlano del passato perché mai come quest’anno, con l’arrivo del mercenario Conte, hanno cullato l’illusione di battere la Juve, invece hanno beccato due cocenti sconfitte soprattutto nel gioco, più che nel risultato”.

SPORTEVAI | 06-04-2020 08:43