Chirico scatena la polemica: A Napoli ti fregano sempre

Che ci sia o meno la penalizzazione per il Napoli la sensazione di queste ore è che alla fine non verrà dato lo 0-3 a tavolino agli azzurri per non essersi presentati a Torino domenica scorsa: troppi elementi convergono verso una soluzione diversa, ovvero la ripetizione della partita in altra data ma la cosa non piace a tutti. E’ il caso di Marcello Chirico che si strappa metaforicamente le vesti gridando allo scandalo.

Chirico non accetta l’idea del rinvio di Juve-Napoli

Il giornalista de Il Bianconero sente puzza di bruciato e dice: “Juve-Napoli alla fine verrà ricalendarizzata e fatta giocare, è diventato ormai un vero e proprio caso politico nazionale. Soprattutto ci sono di mezzo la Juventus e il Napoli. Come dire, e non esagero, il male e il bene. “Per carità di Dio, non si aiuti la Juventus!” è un mantra che viene ancora recitato nelle stanze di via Rosellini, non a caso il giudice sportivo ha deciso di non decidere”.

Chirico ricorda il precedente di 9 anni fa

Il giornalista, volto noto di 7 Gold, poi aggiunge: “Ricordate la volta che, nel 2011, su Napoli si abbattè una bomba d’acqua, Fuorigrotta si allagò e nel pomeriggio uscì il sole? La partita della sera – per caso, un altro Napoli-Juventus – venne ugualmente rinviata, avvallando la tesi dell’impraticabilità del campo insieme all’ inagibilità dello stadio San Paolo. Rinfunzionerà così pure stavolta, nonostante il Direttore della ASL 2 di Napoli abbia ribadito in tv che è stata una decisione del club partenopeo quella di non partire per Torino, l’ente in questione non ha imposto nulla e nemmeno minacciato violazioni del codice penale”.

Da penalizzare semmai è la Juventus, la quale ha permesso di uscire dalla “bolla” del Jhotel alcuni dei propri giocatori. Dalla Asl torinese hanno subito fatto sapere che il comportamento del club è stato ineccepibile ma la cosa pare non sia stata gradita a Castel Volturno…La solita tattica del depistaggio con ribaltamento delle situazioni. A Napoli, col gioco delle tre carte, ti fanno perdere la testa. E quasi sempre ti fregano”.

Tifosi juventini furiosi sul web

Dalla parte di Chirico si schierano tutti i tifosi della Juve: “Ci fosse stata la Juve dalla parte del torto l’avrebbero mandata in un attimo in serie B” o anche: “Il mio sogno , Juve iscritta in Premier con avversari degni e lasciare fare il campionato di borbonia a sto calciotto italiota miserabile e sleale” e ancora: “Ha ragione Agnelli, campionato europeo” e infine: “La Juve e quindi il presidente Agnelli dovrebbero cambiare atteggiamento e non accettare sempre questo modo di fare nei nostri confronti. Ripetere una gara che si poteva e doveva giocare non è una cosa giusta, mi rifiuterei di farlo”.

SPORTEVAI | 08-10-2020 08:47