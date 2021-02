Christian Maggio: "Lecce? Facile dire sì"

Christian Maggio cambia maglia, ma non colori.

Dopo una vita con la maglia azzurra, tra Nazionale e Napoli, l’esterno vicentino ha lasciato il giallorosso del Benevento per scendere di categoria e approdare al Lecce. Obiettivo, un’altra promozione in A.

“Sono approdato in una città ambiziosa e in una società seria, che investe tanto nei giovani – ha detto Maggio durante la presentazione ufficiale – Credo sia un punto di partenza importante per arrivare a grandi obiettivi. Spero di dare un contributo a mister e società. È stata una trattativa lampo. Venivo da un periodo non troppo felice, però abbiamo trovato un accordo facilmente”.

“Voglio fare bene fino a fine campionato, poi il resto lo decideremo con la società. Ho visto il Lecce qualche volta quest’anno, mi piace come gioca. La squadra ha superato alcune difficoltà, ha chiuso il girone d’andata tra le prime. Questo è un campionato particolare. So che c’è un progetto triennale, non sarà un dramma se non ci si riuscirà ma abbiamo tutte le carte in regola per il salto di categoria”.

OMNISPORT | 04-02-2021 11:54