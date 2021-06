Ciclismo, a Montecampione arriva l'omaggio a Pantani

Sabato 26 giugno verrà inaugurata una statua a Marco Pantani a Montecampione, dove ha vinto il Giro d’italia nel 1998. Sarà alta sei metri e sarà presente anche mamma Tonina per l’occasione.

“Il nostro obiettivo – afferma in un comunicato Silvia Schiavini, presidente del GoT Valle Camonica, gruppo ideatore dell’iniziativa – è quello di tenere viva la memoria di un grande campione e in nome di questo ricordo portare gli appassionati di ciclismo in Valle Camonica. Siamo convinti che il turismo, soprattutto quello sportivo, sia fatto di emozioni da vivere e da ripercorrere, oltre che di paesaggi e luoghi da visitare. Tutti coloro che affronteranno le scalate della Valle Camonica lo faranno sul solco delle fatiche e delle imprese di Pantani, che rappresenta ancora oggi una grande fonte di ispirazione”.

OMNISPORT | 22-06-2021 19:52