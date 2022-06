Ciclismo, Alaphilippe: "Voglio essere al tour, ma c'è l'incognita della mia condizione"

25-06-2022 11:29

Julian Alaphilippe non è ancora sicuro della sua presenza al Tour de France, in partenza il prossimo uno luglio. Il due volte campione del mondo non corre dallo scorso 24 aprile dove fu vittima di una rovinosa caduta.

A L’Equipe ha detto: “Ovviamente voglio essere al Tour, ma c’è l’incognita sulla mia condizione e non sono io a fare la scelta. Inoltre, mi sono ammalato qualche giorno dopo il ritiro, al rientro a casa, quindi ho perso qualche altro giorno di allenamenti. L’incertezza viene anche da quello, anche se ragionando sul lavoro che ho potuto fare durante il lungo stage che ho fatto sono soddisfatto. Non ho paura, ma in alcune discese ho notato che alcune cose potrebbero essere un po’ cambiate. Non penso alla caduta, ma non ho più corso da allora, quindi non so come andranno le cose in gruppo, magari quando ci sarà una discesa veloce o quando ci saranno frenate brusche”.