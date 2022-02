Ciclismo, Bernal finalmente dimesso dall'ospedale

06-02-2022 18:53

Grande gioia da parte di tutto il mondo nell’apprendere che il corridore della Ineos Egan Bernal, vittima di uno spaventoso incidente in Colombia non più tardi di due settimana fa, ha lasciato finalmente l’ospedale nel quale era ricoverato per proseguire le terapie riabilitative in forma ambulatoriale. Questo percorso dovrebbe portarlo, tra molti mesi, a un ritorno alle corse in bicicletta.

Bernal ha subito ben cinque interventi per riparare le venti fratture riportate, ma stando al comunicato diffuso da Ineos si sta riprendendo “senza complicazioni”. Tutto, quindi, sta procedendo nel modo migliore possibile.

Pronosticare ad oggi un pieno recupero pare difficile soprattutto a causa degli ingenti danni riportati alla colonna vertebrale.

OMNISPORT