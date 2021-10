Ciclismo, Colbrelli è leggenda: vince nel fango la Parigi-Roubaix!

Sonny Colbrelli ha trionfato in una Parigi-Roubaix storica. I corridori hanno predicamente corso nel fango e non sono mancate cadute e incidenti. Il ciclista azzurro 31enne ha vinto quella che vine definita la Regina delle classiche battendo in volata Van der Poel e Veermersch.

Un’altra prova di forza per Colbrelli, che recentemente ha vinto l’edizione 2021 degli Europei di ciclismo regalando il quarto successo di fila all’Italia nella corsa continentale. L’azzurro ha vinto anche il campionato italiano in questa fantastica annata.

Durante la Parigi-Roubaix il protagonista per l’Italia è stato anche Gianni Moscon, che è rimasto in testa per diverso tempo nella gara ma la sfortuna gli ha giocato un brutto scherzo. Prima una foratura e poi una caduta hanno rallentato il 27enne di Trento, che non è riuscito più a mantenere il ritmo fino alla fine.

Colbrelli, Van der Poel e Veermersch lo hanno prima raggiunto e poi superato. Sonny ha lottato contro l’olandese e con il belga fino all’ultimo metro per poi avere la meglio in volata. Una volta tagliato il traguardo per primo, Colbrelli è scoppiato in lacrime e si è accasciato a terra per la stanchezza.

Più di sei ore ricche di emozioni che alla fine hanno permesso a un italiano di vincere la Parigi-Roubaix dopo 22 anni. Al termine il secondo al traguardo è Veermersch, terzo Van der Poel. Altra gioia per l’Italia, dopo un’estate ricca di emozioni e di soddisfazioni è arrivata la prima grande gioia autunnale col trionfo di Colbrelli nell’inferno del nord.

Al termine, Colbrelli ha avuto la forza di rilasciare qualche dichiarazione: “Ho attaccato ai 90 km all’arrivo, poi nel finale ho inseguito Van der Poel e ho fatto un super sprint. Ero al limite. Nelle zone di pavé cercavo di stare sempre davanti e ci sono riuscito. Sono veramente contento, è un sogno, una vittoria da leggenda. La fuga di Moscon? Lui è molto forte, è scattato ai 30 km dalla partenza, ma dietro eravamo un bel gruppo e abbiamo lavorato tutti insieme. Questo è il mio anno, sono davvero felice”.

