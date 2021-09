Ciclismo, Colbrelli: "Vincere l'Europeo è indescrivibile"

Dopo le vittorie di Trentin nel 2018, di Viviani nel 2019 e di Nizzolo nel 2020, arriva il quarto sigillo consecutivo per l’Italia agli Europei di ciclismo con Sonny Colbrelli, che vince in volata sul fuoriclasse belga Evenepoel. Considerando anche le prestazioni al Tour de France, questa sembra davvero la miglior stagione di Sonny da quando è tra i professionisti.

Queste le sue parole con la medaglia al collo:

“Inizialmente non avevo buone sensazioni, sentivo un po’ di pressione addosso. Ma la squadra è stata ottima, Trentin super. Ho sofferto sull’attacco di Evenepoel, ma ho tenuto duro. Per me è un successo che vale doppio, perché questa vittoria arriva in Italia. Vincere l’Europeo è indescrivibile. Gara durissima. Non siamo mai andati piano, affrontando il Bondone e la discesa a tutta, scremando subito il gruppo. Negli ultimi quattro giri siamo rimasti una decina, io e Trentin abbiamo lavorato e poi Remco ha fatto la differenza. Per seguire il belga ho dato anche quello che non avevo”.

OMNISPORT | 12-09-2021 18:44