Ciclismo, Colbrelli: "Io sto bene. La bici è la mia vita"

16-10-2022 12:28

Non è ancora chiaro cosa ne sarà del futuro di Sonny Colbrelli, presente oggi a Treviso per osservare la partenza della Veneto Classic 2022.

L’azzurro ha parlato ai microfoni di InBici: “La bici è la mia passione e la mia vita. Quando vengo qua alle corse è sempre un grande onore ed un grande piacere, poi ritrovo i miei compagni, i miei ex compagni e tutta la gente che mi ha sempre sostenuto“, dichiara il campione europeo di Trento 2021.

E sul futuro: “Sul futuro non si sa ancora nulla, però già avere la voglia di venire qua a vedere una corsa a distanza di mesi è già molto importante. Io sto bene, l’importante è essere qua a parlare e a raccontare. La cosa più importante per me è tornare a quello che facevo prima e stare con la mia famiglia”.