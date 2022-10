Ciclismo, Di Rocco: "Nibali chiude nel migliore dei modi"

03-10-2022 17:09

L’ex presidente della Federazione Renato Di Rocco celebra Vincenzo Nibali al passo d’addio: “Definire uno come lui fantastico è riduttivo! Ha saputo tradurre in grandi risultati la sua passione e la sua voglia di fare ciclismo, sono felice di aver compiuto un tratto di strada con lui in Federazione”.

Queste le altre dichiarazioni rilasciate a LaPresse: “Lasciare è una scelta difficile. C’è tristezza, ma anche felicità perché sappiamo che conclude nella maniera migliore, con la luce negli occhi come ci ha sempre trasmesso, e che resterà nel ciclismo. Le sue competenze e capacità possono essere trasmesse soprattutto ai giovani: Basso ha per esempio cominciato un percorso di comunicazione, lui ha una storia ancora più significativa avendo lasciato la famiglia e la sua Sicilia da giovanissimo. Il suo momento più amaro? Rio 2016: la scivolata ha compromesso la straordinaria lettura della gara, aveva capito che quello era il solo modo per vincere”.