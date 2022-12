Ciclismo, ecco il calendario del 2023

06-12-2022 13:04

Il calendario 2023 del ciclismo è stato stilato. Grande aspettativa come sempre per i tre appuntamenti più importanti: il Giro d’Italia andrà in scena dal 6 al 28 maggio, il Tour de France dal primo al 23 luglio e la Vuelta dal 26 agosto al 17 settembre.

Calendario Ciclismo 2023: date e programma

17-22 gennaio: Tour Down Under

22-29 gennaio: Vuelta a San Juan

29 gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race

11-14 febbraio: Tour of Oman

12 febbraio: Clasica de Almeria

15-19 febbraio: Volta ao Algarve

15-19 febbraio: Vuelta a Andalucia

20-26 febbraio: UAE Tour

25 febbraio: Omlop Het Nieuwsblad

25 febbraio: Faun-Ardèche

26 febbraio: Faun Drome

26 febbraio: Kuurne-Bruxelles-Kuurne

1 marzo: Trofeo Laigueglia

4 marzo: Strade Bianche

5-12 marzo: Parigi-Nizza

6-12 marzo: Tirreno-Adriatico

15 marzo: Danilith Nokere Koerse

15 marzo: Milano-Torino

16 marzo: GP de Denain

17 marzo: Bredene Koksijde Classic

18 marzo: Milano-Sanremo

19 marzo: Per Sempre Alfredo

19 marzo: Popolarissima

19-26 marzo: Tour of Hainan

20-26 marzo: Volta Catalunya

21-25 marzo: Settimana Coppi e Bartali

22 marzo: Brugge-De Panne

24 marzo: E3 Saxo Bank Classic

26 marzo: Gent-Wevelgem

26 marzo: GP Industria & Artigianato

29 marzo: Dwars door Vlaanderen

1 aprile: GP Miguel Indurain

2 aprile: Giro delle Fiandre

3-8: aprile Giro dei Paesi Baschi

5 aprile: Scheldeprijs

9 aprile: Parigi-Roubaix

11-14 aprile: Giro di Sicilia

12 aprile: Freccia del Brabante

16 aprile: Amstel Gold Race

17-21 aprile: Tour of the Alps

19 aprile: Freccia Vallone

23 aprile: Liegi-Bastogne-Liegi

25-30: aprile Giro di Romandia

1 maggio: Eschborn-Francoforte

6-28 maggio: Giro d’Italia

6 maggio: GP du Morbihan

7 maggio: Tro-Bro Léon

16-21 maggio: 4 Giorni di Dunkerque

24-29 maggio: Giro di Norvegia

25-28 maggio: Boucles de la Mayenne

2 giugno: Giro dell’Appennino

4 giugno: Brussels Cycling Classic

4-11 giugno: Giro del Delfinato

10 giugno: Dwars door het Hageland

10-17 giugno: Giro d’Italia Giovani

11-18 giugno: Giro di Svizzera

13 giugno: Mont Ventoux Challenge

14-18 giugno: Giro del Belgio

14-18 giugno: Giro di Slovenia

22-25 giugno: Campionati Nazionali

1-23 luglio: Tour de France

29 luglio: Classica San Sebastian

29 luglio-4 agosto: Giro di Polonia

5-13 agosto: Mondiali Glasgow

15-19 agosto: Giro di Danimarca

17-20 agosto: Arctic Race

20 agosto: BEMER Cyclassics

21-27 agosto: Benelux Tour

23-27 agosto: Giro di Germania

26 agosto-17 settembre: Vuelta di Spagna

2 settembre: Circuit Franco-Belge

3 settembre: Maryland Cycling Classic

3 settembre: Bretagne Classic

3-10 settembre: Tour of Britain

8 settembre: GP Quebec

10 settembre: GP Montreal

10 settembre: GP de Fourmies

13 settembre: GP de Wallonie

13 settembre: Giro della Toscana

14 settembre :Coppa Sabatini

14-17 settembre: Tour of Taihu Lake

16 settembre: Memorial Pantani

16 settembre: SUPER 8 Classic

20-24 settembre: Giro del Lussemburgo

20-24 settembre: Adriatica Ionica

20-24 settembre: Europei (Drenthe)

23-30 settembre: Tour de Langkawi

28 settembre: Coppa Agostoni

30 settembre: Giro dell’Emilia

2 ottobre: Coppa Bernocchi

3 ottobre: Sparkassen Muensterland Giro

3 ottobre: Tre Valli Varesine

5 ottobre: Gran Piemonte

7 ottobre: Giro di Lombardia

8 ottobre: Parigi-Tours

11 ottobre: Giro del Veneto

12-17 ottobre: Green-Tour of Guangxi

15 ottobre: Japan Cup

15 ottobre: Veneto Classic

15 ottobre: Crono delle Nazioni