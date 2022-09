Ciclismo, ufficializzato dall'UCI il calendario 2023

30-09-2022 21:01

L’UCI ha ufficializzato il calendario 2023: per quanto riguarda le corse in programma in Italia va registrato il ritorno del Trofeo Baracchi (1 ottobre).

Queste le corse che richiameranno sulle strade di casa i tifosi italiani:

MARZO

1 Trofeo Laigueglia

4 Strade Bianche

6-12 Tirreno-Adriatico

15 Milano-Torino

18 Milano-Sanremo

19 Per Sempre Alfredo

21-25 Settimana Internazionale Coppi e Bartali

26 GP Industria & Artigianato

APRILE

11-14 Giro di Sicilia

17-21 Tour of the Alps

MAGGIO

6-28 Giro d’Italia

GIUGNO

2 Giro dell’Appennino

SETTEMBRE

13 Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini

14 Gran Premio città di Peccioli-Coppa Sabatini

16 Memorial Marco Pantani

28 Coppa Agostoni-Giro delle Brianze

30 Giro dell’Emilia

OTTOBRE

1 Trofeo Baracchi

2 Coppa Bernocchi

3 Tre Valli Varesine

5 Gran Piemonte

7 Il Lombardia

11 Giro del Veneto

15 Veneto Classic