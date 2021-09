Ciclismo, Evenepoel: “Van Aert sarà il leader ai Mondiali e correremo tutti per lui”

Nonostante la sua partecipazione, in un primo momento, fosse in dubbio, Remco Evenepoel è stato convocato per i Mondiali di ciclismo che, quest’anno, si terranno a casa sua, nelle Fiandre. Il campione della Deceuninck-Quick Step, ad ogni modo, non sarà il leader della sua nazionale e, anzi, a quanto pare partirà, come tutti i suoi compagni, con il ruolo di gregario di Wout Van Aert, grande favorito per il successo finale.

I padroni di casa vogliono assolutamente evitare di farsi sfuggire il successo iridato per via di qualche dualismo interno.

Evenepoel ha parlato della sua partecipazione al Mondiale e di quelle che saranno le gerarchie del Belgio alla rassegna iridata in un’intervista a Het Nieuwsblad. Queste le sue parole: “È sempre bello rappresentare il proprio Paese ai Mondiali. È stato difficile guadagnarmi il posto, ma sono felice di essere tornato in buona forma proprio al momento giusto. Rispetterò al 100% quella che sarà la tattica stabilita dal CT. È chiaro che Wout Van Aert sarà il leader e tutti correranno per lui. Poi le cose, sulle strada, possono sempre cambiare. Ad ogni modo, lui non potrà seguire tutti e per questo ci saremo noi al suo fianco.”

07-09-2021