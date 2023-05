Ciclismo: Filippo Ganna positivo al Covid

Non prenderà parte alla tappa odierna del Giro

13-05-2023 11:35

Filippo Ganna risulta positivo al Covid e non prenderà parte alla tappa di oggi, l’ottava, del Giro d’Italia 2023, frazione con partenza da Terni ed arrivo a Fossombrone per una lunghezza di 207 chilometri. Il 26enne piemontese della Ineos-Grenadiers non segnalava sintomi troppo evidenti, simili all’influenza, a quanto fa sapere la squadra.

Ganna si ritira dal Giro d’Italia per la prima volta, dopo le due partecipazioni portate a termine nel 2020 e 2021 con un bilancio di 6 vittorie di tappa e 5 giorni in maglia rosa. In questa edizione aveva chiuso con un secondo posto nella cronometro inaugurale della Costa dei Trabocchi e domani era atteso dalla seconda prova contro il tempo, 35,6 km da Savignano sul Rubicone a Cesena.

Quello di Ganna è il quarto caso di positivita al Coronavirus dopo quelli relativi al francese Russo, dell’Arkea-Samsic, e gli italiani Aleotti (Bora-Hansgrohe) e Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck).

Per la Ineos il forfait di Ganna è una grave perdita ed ora dovrà contare solamente su Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart.