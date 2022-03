Ciclismo, Ganna: "C'è chi rischia la vita per una volata"

09-03-2022 19:11

Filippo Ganna, dopo la vittoria nella cronometro, per il momento mantiene la maglia azzurra di leader dopo la terza tappa Tirreno-Adriatico. Oggi l’italiano ha lavorato per il compagno di squadra Elia Viviani.

“Fino all’ultimo km ho lavorato per Elia, volevo aiutarlo a vincere la volata ma non è stato possibile. Naturalmente ci riproveremo, sperando che si possa mettere più sale in zucca”.

Poi non manca un allarmante commento sulle volate: “Ultimamente vedo corridori che nelle volate di gruppo tendono a non tirare più i freni e questo è molto pericoloso. Rischiare la vita per fare una volata non mi sembra una buona scelta e io preferisco tirarmi indietro quando vedo il pericolo”.

OMNISPORT