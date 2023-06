Ciclismo: Gee rinnova con Israel-Premier Tech fino al 2028

Il canadese classe 1997 si è messo in mostra al Giro d'Italia, andando spesso in fuga e chiudendo quattro volte al secondo posto

06-06-2023 13:58

Derek Gee ha rinnovato il suo contratto con la Israel-Premier Tech fino al 2028. Il canadese, classe 1997, al Giro d’Italia è stato spesso tra i protagonisti delle fughe, arrivando ben quattro volte secondo.

“Sapevamo che Derek avesse un gran motore – ha affermato Sylvan Adams, proprietario della Israel-Premier Tech – ma al Giro 2023 ha fatto vedere di saper muoversi in gara e di avere le abilità necessarie per fare bene al cospetto dei migliori corridori al mondo. Così, abbiamo deciso di premiarlo stracciando il suo contratto da neoprofessionista e proponendogliene uno nuovo, della durata di 6 anni. Pensiamo che con Derek abbiamo appena cominciato. Ci aspettiamo grandi cose da lui in futuro”.

Gee, da parte sua, ha commentato: “Il Giro d’Italia è andato ben oltre le mie aspettative, ma negli ultimi giorni ho iniziato a rendermi conto di quello che ho fatto. Sono felice di essere stato capace di mostrare al mondo perché la squadra ha fiducia in me. Il nuovo contratto? Non ho avuto alcun dubbio. So che 5 anni sono un periodo molto lungo, specialmente nel ciclismo, ma questa squadra per me è casa. Inoltre, mi dà la stabilità necessaria per provare a capire che tipo di corridore posso diventare, prendendo magari strade che prima del Giro non avrei mai neanche considerato”.