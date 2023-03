Annullata la frazione con arrivo a La Colle-sur-loup, domani riprenderà la sfida tra Pogacar e Vingegaard.

10-03-2023 17:44

Nonostante il tentativo di visionare il percorso, portando più avanti la sede della partenza, da parte degli organizzatori, non si è corso oggi alla Parigi-Nizza.

Questo il comunicato con cui l’organizzazione he deciso l’annullamento della tappa che avrebbe avuto quale traguardo La Colle-sur-Loup: “Dopo aver studiato diverse opzioni per modificare il percorso e in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio, gli organizzatori della Parigi-Nizza hanno deciso di annullare la 6a tappa per preservare l’incolumità dei corridori dell’81a edizione, in accordo con la Prefettura. I venti eccezionalmente violenti, che hanno causato in particolare la caduta di diversi alberi nella Regione, rendono inevitabile l’annullamento della tappa”.

Domani è in programma la 7^ tappa, il Col de la Couillole esige la battaglia tra i duellanti del Tour de France Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.