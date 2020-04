Ciclismo, la proposta di Nibali a Spadafora

Nel corso della trasmissione Rai 'Che tempo che fa' il campione di ciclismo Vincenzo Nibali ha fatto una proposta al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Ministro, prima come sportivo che come professionista, vedo lo sport come sinonimo di salute. Io credo che questa pandemia, che nessuno ovviamente voleva, possa offrici l’occasione di cambiare abitudini, migliorandoci rispetto al passato. Non crede che tra tutti i doverosi contributi che il Governo ha elargito ce ne possano essere alcuni mirati alla diffusione di biciclette come mezzo di trasporto, prevedendo sgravi per chi la usa e incentivi come in Gran Bretagna e Olanda?".

Questa la risposta di Spadafora: "Una proposta condivisibile. Il tema della bicicletta lo stiamo affrontando e sarà preso in considerazione nel decreto di aprile che stiamo ultimando". Sul Giro d'Italia: "Spero si possa correre, magari nel mese di ottobre come stanno immaginando gli organizzatori", sono le parole riportate da tuttobiciweb.it.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 11:17