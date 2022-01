Ciclismo, Mark Cavendish: “Ogni corridore vuole partecipare al Tour"

11-01-2022 14:18

L’incidente capitato lo scorso novembre, ha costretto Mark Cavendish a stare a lungo lontano dalle strade per un bel pò di tempo. Ora però, l’infortunio sembra definitivamente alle spalle, e il ciclista britannico sta lentamente ultimando la sua preparazione in vista della stagione 2022 in cui vuole continuare sulla falsa riga del 2021.

La scorsa stagione infatti, è probabilmente andata oltre ogni più rosea aspettativa anche del britannico stesso, che ha vissuto una vera e propria rinascita, culminata con la maglia verde al Tour, ma soprattutto con il record di 34 vittorie nella Grande Boucle, pareggiando il numero di Eddy Merckx.

In una lunga intervista per CyclingNews, Cannonball ha dichiarato di non avere ancora un calendario definito per la stagione: “Ogni ciclista vuole correre il Tour de France. Io sono un professionista e farò di tutto per essere pronto per ogni gara a cui parteciperò, sperando di fare bene come ho fatto l’anno scorso”.

Chiaramente Cavendish ha avuto aprole al miele per il suo team dove la sua carriera è rinata dopo anni di offuscamento: “Questo team è famoso per la semplicità con cui si riesce ad integrarsi. Io sono arrivato a Dicembre 2020 e a Gennaio mi sentivo già a casa. Spero di passare la mia conoscenza ai ragazzi più giovani e farli sentire accolti come mi sono sentito io”.

L’ultimo passaggio dell’intervista è probabilmente il più toccante e significativo. Il velocista dell’Isola di Man si concentra infatti sulle generazioni future, con uno sguardo anche sui suoi figli: “Il ciclismo sarà una piattaforma enorme, non come quando ho iniziato io, quando era più di nicchia. Mio figlio Casper viene spesso alle mie gare e ne va matto, ma quando guardo a cosa stanno facendo le mie colleghe nel far crescere il ciclismo femminile quasi mi commuovo. Stanno ponendo le fondamenta per dare a mia figlia la possibilità di scegliere una carriera nel professionismo. Stanno creando un futuro per lei”

OMNISPORT