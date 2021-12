Ciclismo, Martina Fidanza: "Aritmie fino a 245 battiti"

20-12-2021 12:47

Martina Fidanza, ciclista classe 1999. è stata sottoposta a un intervento chirurgico all’ospedale di Ancona a causa di alcuni problemi di cuore.

“Ho avuto punte di 245 battiti, ma di queste aritmie quasi non mi accorgevo: sono state tutte sempre molto brevi”. L’operazione a cui è stata sottoposta è andata bene come lei stessa racconta: “Sono felicissima di poter dire che l’operazione al cuore è andata bene. Ringrazio il dottor Roberto Corsetti e il prof. Antonio Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop, ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima”.

OMNISPORT