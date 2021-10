Ciclismo, Mondiali Roubaix: Elia Viviani di bronzo nell'Omnium

23-10-2021 21:36

Clamorosa rimonta per il campione olimpico Elia Viviani, che dopo il bronzo ai Giochi Olimpici si prende anche il bronzo ai Mondiali di ciclismo su pista che si stanno disputando in questi giorni a Roubaix. Viviani, 32 anni, non aveva fatto bene nelle prime due prove, ovvero la Tempo Race e l’Eliminazione, ma con una corsa a punti gestita in modo quasi matematico è riuscito a rimontare fino a guadagnare il gradino più basso del podio 8121 punti).

Nel finale Iúri Leitão, il suo rivale, ha patito un po’ di stanchezza e Viviani l’ha beffato prima prendendosi il giro (20 punti), poi andando a vincere lo sprint finale (con doppi punti. A conquistare la vittoria è stato Ethan Hayter (180 punti), spettacolare nel vincere tre prove su quattro, che si mette al collo la medaglia d’oro da totale dominatore. Secondo posto per Aaron Gate (124).

Ecco la classifica finale:

1. Ethan Hayter 180

2. Aaron Gate 124

3. Elia Viviani 121

4. Iúri Leitão 117

5. Erik Martorell Haga. 112

6. Matias Malmberg 102

7. Donovan Grondin 101

8. Fabio Van den Bossche 78

9. Eiya Hashimoto 78

10. Alan Banaszek 68

