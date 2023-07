Tragedia nel ciclismo, corridore juniores perde la vita in Austria

Ci ha lasciati Jacopo Venzo, corridore juniores 17enne della Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino che ha perso la vita per via di una caduta in discesa nel Giro dell'Alta Austria. Il cordoglio della squadra

22-07-2023 12:27