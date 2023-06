Gino Mäder è morto, fatale la caduta in un burrone al Giro di Svizzera a 100 km/h

Purtroppo il corridore è morto a circa 24 ore di distanza dalla caduta nel burrone che gli è stata fatale. Il comunicato del team ha reso noto il decesso

Purtroppo Gino Mader, il corridore elvetico uscito di strada ieri durante la quinta tappa del Giro di Svizzera e precipitato in un burrone a velocità altissima, è morto. A darne conferma è la sua squadra, il Team Bahrein.

Mader, 26 anni, era stato rianimato subito dopo il terribile incidente e ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, dove era stato trasferito in eliambulanza.

Mader è morto: caduta fatale

Giovedì il ciclista elvetico Gino Mäder della Bahrain-Victorious è precipitato da un burrone nella discesa all’Albulapass, durante la quinta tappa della competizione.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi, per le conseguenze dell’impatto con l’asfalto ad alta velocità: secondo le ricostruzione, si è schiantato al suolo dopo aver superato gli 80 chilometri orari. Le immagini della caduta del ciclista nel burrone sono diventate, purtroppo, virali sul web.

Il comunicato del team

Nella tarda mattinata di venerdì, il comunicato che ha reso nota la tragica scomparsa di Mäder da parte del suo team. Un comunicato estremamente profondo, scaturito dalla drammaticità delle circostanze che si sono verificate e che hanno toccato i tifosi e gli appassionati, i quali avevano sperato in una ripresa del giovane corridore:

“È con profonda tristezza e con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa di Gino Mäder. Venerdì 16 giugno, a seguito di un gravissimo incidente durante la quinta tappa del Tour de Suisse, Gino ha perso la sua battaglia per riprendersi dalle gravi ferite riportate. Tutta la nostra squadra è devastata da questo tragico incidente e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e i cari di Gino in questo momento incredibilmente difficile”, si legge nel comunicato scritto in inglese.

Giro di Svizzera, la drammatica caduta di Gino Mäder

Mäder, come sottolineato in precedenza, è caduto ad alta velocità, quasi a 100 km/h e con lui anche Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, a parte una ferita alla spalla e una commozione cerebrale.

Per lui anche il Giro d’Italia aveva pubblicato un post di incoraggiamento e sostegno alla famiglia, che oggi piange un ragazzo di appena 26 anni.

Come sta Gino Mäder? Il comunicato degli organizzatori

Il corridore svizzero, secondo quanto riporta un comunicato diffuso dagli stessi organizzatori della corsa, è stato trovato riverso nell’acqua di una pozza. Rianimato dopo l’intervento dei soccorritori, reso complicato dal paesaggio impervio in cui è avvenuto l’incidente, Mäder è stato trasferito in ospedale a Chur con l’eliambulanza. La gravità delle conseguenze ha comportato il decesso oggi, a circa 24 ore di distanza.

La nota della Bahrain-Victorious sull’infortunio di Mäder

Anche la Bahrain-Victorious ha diramato un comunicato per aggiornare sulle condizioni del proprio portacolori: “Mäder è stato trovato privo di sensi, rianimato sul posto e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Chur. Ulteriori notizie seguiranno dopo che Mäder sarà sottoposto a ulteriori esami. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Gino”, la prima nota di giovedì sera, prima della tragedia.

Chi è Gino Mäder, il ciclista finito in un burrone

Svizzero classe 1997, 26 anni compiuti lo scorso 4 gennaio, Maeder è diventato professionista nel 2019 e attualmente corre per la Bahrain-Victorious. Longilineo – 181 centimetri di altezza per 61 chili – l osi ricorda per un avvio di carriera davvero promettente: vanta due medaglie di argento rispettivamente agli Europei su pista (2014) e Mondiali su pista juniores (2015). Sono i risultati che hanno poi determinato il forte interesse del contesto pro, al quale è approdato quattro anni fa. All’attivo, otto vittorie su strada, le ultime due datate 2021: sesta tappa al Giro d’Italia e ottava tappa al Giro di Svizzera.

