Ciclismo, Nibali ancora positivo: potrebbe tornare a marzo

20-02-2022 22:17

Il corridore italiano Vincenzo Nibali è ancora positivo al Covid, contratto il 13 febbraio. “Sto bene. Come se avessi il raffreddore, mi cola il naso. Per il resto sto bene. Purtroppo però risulto ancora positivo al Covid”, le parole dello Squalo riportate dalla Gazzetta dello Sport, quando Vincenzo si trova nella sua casa a Lugano.

Subito dopo l’esordio alla Vuelta Valenciana, Nibali era poi stato costretto a saltare la Ruta del Sol, sempre in Spagna, dal 16 al 20 febbraio. Lo Squalo sta ancora aspettando di negativizzarsi per tornare alle gare, cosa che potrebbe avvenire nella giornata di domani. Nel frattempo la Rosea prova a ipotizzare un suo ritorno in pista, che potrebbe avvenire il 2 marzo al Laigueglia. Improbabile invece la sua partecipazione all’Het Nieuwsblad, muri e pavè che il 26 febbraio aprono la stagione in Belgio

OMNISPORT