Ciclismo, Paternoster: "A Tokyo per vincere l'oro"

Letizia Paternoster, ciclista trentina si prepara alla nuova stagione dopo aver superato la positività da Covid.

Ai microfoni di Eurosport ha parlato dei suoi obiettivi e in particolar modo dei Giochi Olimpici: “Ho avuto un mese di febbre e ho deciso di andare in Sicilia ad allenarmi. Sto andando molto bene e va sempre meglio con l’allenamento. Siamo già qualificate per le Olimpiadi, ma ci aspettano due appuntamenti di Coppa del Mondo ad aprile e maggio. Saranno due appuntamenti importanti, ma io conto di di raggiungere la piena forma al momento giusto, che sarà ad agosto”.

E poi senza mezzi termini: “Se vado a Tokyo è per puntare al meglio. Sogno l’Oro olimpico e sarà quello che proverò a portare a casa. Non mi do percentuali, ma ci credo tanto. Vado là per vincere, punto”.

OMNISPORT | 14-02-2021 22:14