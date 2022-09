Ciclismo, Persico: "La medaglia mi ripaga di tutto"

24-09-2022 11:34

Arriva una medaglia importante ai Mondiali di ciclismo su strada a Wollongong. Silvia Persico è bronzo, una medaglia che la ripaga di una stagione positiva.

“È stata una corsa dura. Sulle ultime due ascese ho sofferto tanto. Sono riuscita a tenere la ruota delle più immediate inseguitrici e una volta riprese le prime non pensavamo certamente al numero di Annemiek, che ha sofferto tanto quanto la sottoscritta in salita. Io la davo indietro, invece eccola sbucare all’improvviso. Non avevo le gambe per andarle dietro. Per la volata sapevo che Lotte era l’avversaria più pericolosa. Ho preso la sua ruota, ma non sono riuscita a superarla”.

Sulla medaglia: “Ripaga del lavoro fatto da tutta la squadra. È stato un gruppo fantastico e la prima cosa che ho detto alle mie compagne una volta tagliato il traguardo è stato che mi dispiaceva di non essere riuscita a fare meglio. Per me si tratta della conclusione di una stagione fino ad oggi molto positiva”.