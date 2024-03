Ciclismo, Peter Sagan costretto a una nuova operazione al cuore: "Ho bisogno di un pit stop"

Peter Sagan dovrà nuovamente operarsi al cuore dopo l'intervento delle scorse settimane per via di una tachicardia. Il corridore slovacco però non intende mollare il suo percorso verso le Olimpiadi di Parigi

17-03-2024 19:12

Il ritorno nella Mountain Bike di Peter Sagan conosce una nuova e provvisoria battuta d’arresto, con il già tre campione del mondo su strada costretto ad operarsi nuovamente al cuore dopo l’intervento dello scorso febbraio. Lo slovacco intanto sui social si è premurato di rassicurare tutti, anche sul ritorno in sella.

L’intervento al cuore di Sagan ad inizio 2024: battiti oltre i 200 al minuto

Solo lo scorso mese l’istrionico corridore aveva accusato in una gara di Mtb (la Internacionales Chelva Gsport Challenge nella zona di Valencia) una tachicardia piuttosto preoccupante, da oltre 200 battiti al minuto (ben al di sopra della soglia massima di un ciclista professionista come il 34enne). I valori al traguardo del corridore del team Specialized Factory Racing hanno subito preoccupato il tecnico Patxi Vila, che vedendo i dati del computerino di Sagan ha capito che c’era qualcosa che non stava andando. Gli stessi dati erano stati poi analizzato dal cardiologo Roberto Corsetti, e ad Imola il corridore si è così prestato ad una serie di controlli che hanno testimoniato come il ciclista, sotto sforzi intensi, presentasse dei picchi anomali di tachicardia ad elevata risposta ventricolare.

Di conseguenza lo slovacco è stato sottoposto ad un intervento di ablazione al cuore (con inserimento di monitor cardiaco) all’ospedale Lancisi di Ancona, in modo da correggere l’aritmia. Un intervento a cui si sottoposero altri ciclisti come Martina Fidanza o Elia Viviani, riuscito completamente. Rispetto ad altri colleghi che hanno avuto, in maniera diversa, problemi cardiaci (come Sonny Colbrelli), Sagan però potrà continuare a correre ed inseguire la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi di questa estate.

Sagan di nuovo alle prese con una tachicardia anomala: “Ma non bisogna preoccuparsi”

E questo vale ancora, nonostante il nuovo intervento che lo slovacco dovrà subire. Durante un allenamento nella zona di Marsiglia, infatti, l’ex campione su strada ha sentito le avvisaglie di una certa tachicardia. Perciò Sagan dovrà di nuovo recarsi dal dottor Corsetti, che lo segue dai tempi della Liquigas, e sottoporsi ad una nuova operazione come ha spiegato lo stesso biker nel suo profilo Instagram:

“Mentre mi allenavo sui sentieri rocciosi di Marsiglia il mio cuore ha avuto qualche sussulto. Niente di cui preoccuparsi, diciamo che il mio cuore ha bisogno di un pit stop. La prossima settimana mi sottoporrò ad un intervento chirurgico e, grazie al mio amico cardiologo sportivo Dott. Roberto Corsetti, sono sicuro che tornerò in sella molto presto. Restate sintonizzati, vi terrò aggiornati”. Forse ti può interessare Ciclismo Milano-Sanremo, Philipsen trionfa di un'incollatura su Matthews. terzo Pogacar, Bettiol chiude quinto Il velocista dell'Alpecin Deceuninck beffa allo sprint Matthews e Pogacar, che rimonta e chiude terzo. Gran lavoro di van der Poel che tira la volata

Il ritorno alla Mountain Bike di Sagan dopo i successi su strada

Sagan si è ritirato lo scorso ottobre dalle competizioni su strada dopo il nono posto al Giro della Vendea, chiudendo così una carriera straordinaria: tre maglie iridate da campione del mondo in tre anni di fila (2015, 2016 e 2017), campione europeo 2016, la Parigi Roubaix del 2018 e il Giro delle Fiandre nel 2016, senza contare altre corse di un giorno, le sette maglie verdi della classifica a punti del Tour de France e la maglia ciclamino al Giro d’Italia 2021.

Poi è arrivata la decisione di intraprendere il ritorno alla Mtb, disciplina in cui è sportivamente nato per chiudere un cerchio e culminare la propria carriera alle Olimpiadi, magari facendo da portabandiera della Slovacchia come lo stesso si è augurato in una intervista concessa quest’anno alla Gazzetta dello Sport. L’intervento complica il piano perché salterà la tappa della Coppa del Mondo di Marsiglia. Ma da qui a giugno ci saranno altre occasioni.