Ciclismo shock. la Deceuninck lascia QuickStep e sposa Alpecin-Fenix

01-12-2021 11:20

A poche settimane dalla conclusione della stagione 2021, il ciclismo internazionale è scosso da un importante scossone.

La notizia non riguarda il ciclo-mercato, bensì la mappa degli sponsor, con possibili conseguenze sui rapporti di forza tra le squadre.

La Deceuninck ha infatti deciso di interrompere la pluriennale collaborazione con la QuickStep, ma non la propria presenza nel ciclismo.

L’azienda belga, leader mondiale nella produzione di serramenti in PVC, è infatti passata a sostenere un’altra formazione belga, la Alpecin-Fenix.

Dallo squadrone con il due volte campione del mondo Julian Alaphilippe, ma anche talenti come Remco Evenepoel e Joao Almeida, prima forza al mondo nelle corse di un giorno, al team guidato da Philip e Christoph Roodhooft e che ha la propria punta di diamante in Mathieu Van der Poel, ma soprattutto da una squadra World Tour a una Professional, anche se d’élite, come la Alpecin-Fenix.

In attesa di capire cosa cambierà nel programma del team Quick Step, che dovrà quindi mettersi a caccia di un nuovo main sponsor, la soddisfazione dei vertici della Alpecin è ovviamente palpabile…

Questo il commento di Christoph Roodhooft: “Insieme ai nostri attuali partner, Deceuninck ci darà i mezzi per confermare il nostro livello attuale e, allo stesso tempo, sviluppare ulteriormente e concretizzare le nostre ambizioni future”.

OMNISPORT