Ciclismo su pista: Milan in finale per l’oro nell’inseguimento

Agli Europei di Grenchen ottima prova in qualificazione del friulano che si trova alle spalle solo dell’ex primatista dell’ora Bigham: in serata verrà eletto il campione continentale.

10-02-2023 19:39

Sarà ancora Italia – Gran Bretagna la finale europea del ciclismo su pista nell’inseguimento.

Dopo le qualificazioni a contendersi il metallo più pregiato saranno l’inglese Daniel Bigham, che ha chiuso davanti a tutti, e l’azzurro originario del Friuli Jonathan MIlan, che ha fermato il crono a 4’05’’266. L’altro italiano Manlio Moro si è invece piazzato settimo con il tempo di 4’12’’023.

Il duello per il bronzo vedrà opposti il tedesco Buck-Gramcko e il francese Ermenault.

Non è andato come si sperava lo sprint maschile per l’Italia. Mattia Predomo dopo il 18° tempo in qualificazione ha superato ai sedicesimi lo spagnolo Martinez- Chorro mentre agli ottavi è stato fermato dall’Israeliano Yakovlev; si ferma ai sedicesimi l’avventura di Stefano Moro scalzato dal polacco Sarnecki.