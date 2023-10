Ciclismo Tre Valli Varesine, Van Wilder batte i big. Mozzato vince in Belgio

Van Wilder, a sorpresa, ha vinto l’edizione 102 della Tre Valli Varesine: sul traguardo di via Sacco ha avuto tutto il tempo di gustarsi il successo. Beffati Pogacar, Roglic, Carapaz, Vlasov e Mas

03-10-2023 18:00

Si sono guardati troppo, e alla fine hanno fato godere chi non aspettava altro che essere lasciato libero di andarsene. Ilan Van Wilder, a sorpresa, ha vinto l’edizione 102 della Tre Valli Varesine: sul traguardo di via Sacco ha avuto tutto il tempo di gustarsi un successo maturato quando all’arrivo mancavano meno di dieci chilometri, lesto a scappar via sulle prime rampe della salita di Casciago.

Ed è stato quello il momento in cui i tanti big presenti nel gruppetto di testa hanno perso l’attimo per provare a sfruttare il lavoro fatto dal belga della Soudal Quick Step: Pogacar, Roglic, Carapaz, Vlasov e Mas hanno preferito andar su del loro passo, ma così facendo hanno cominciato un “balletto” che di fatto ha finito per consegnare al 23enne del Wolfpack una vittoria decisamente difficile da pronosticare.

La mossa di anticipare la volata

Van Wilder sapeva che in volata non avrebbe avuto alcuna chance: ha provato ad anticipare il gruppo, e la mossa è risultata vincente.

Una vittoria non banale, ma che può regalargli una vetrina divenuta quanto mai fondamentale: poche ore prima di attaccare il numero sulla schiena, il corridore belga ha ricevuto la mail che gli comunicava di trovarsi una squadra a fine stagione, mail che è stata inviata a tutti i corridori della Soudal Quick Step. Ma dopo questo assolo magari per lui trovare una sistemazione si rivelerà assai più semplice.

Big tutti in fila

Van Wilder ha vinto da finisseur puro, conquistando la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera. Quest’anno si era già imposto in una tappa e nella classifica finale del Giro di Germania, ma chiaro che vincere davanti a un parterre de roi come quello presente alla Tre Valli Varesine non è roba da tutti i giorni.

Al secondo posto s’è classifica Richard Carapaz, che nell’ultima salitella di giornata ha staccato tutti i rivali del gruppo inseguitore piazzando un bell’allungo, risultato però vano dal momento che Van Wilder aveva accumulato un vantaggio superiore ai 20 secondi, non mostrando alcun segno di cedimento, neppure negli ultimi due chilometri quando la strada è tornata a salire.

Roglic quarto davanti a Pogacar

Lo sprint del gruppetto dei migliori se l’è aggiudicato a sorpresa Aleksandr Vlasov, che era stato il primo ad attaccare sul Casciago, ma che in chiave Giro di Lombardia ha fatto capire di avere la gamba piuttosto buona.

Solo quarto posto per il vincitore del Giro dell’Emilia di sabato scorso, Primoz Roglic, che ha preceduto di pochi centimetri Tadej Pogacar, altro deluso di giornata. Nella top ten anche Micheal Woods, Filippo Zana (bravo a rientrare nel finale, anche se impossibilitato a fare di più, vista l’evoluzione della corsa), Ion Izaguirre, Carlos Rodriguez e Ben O’Connor.

Mozzato hurrà in Belgio

Le buone notizie per il ciclismo azzurro sono arrivate però dal Belgio, dove Luca Mozzato ha conquistato la vittoria nella 36esima edizione della Binche-Chimay-Binche, la classica che chiude il programma annuale delle corse in terra belga, dedicata alla memoria di Frank Vanderbrouke.

Il velocista dell’Arkea Samsic è stato favoloso nell’indovinare il tempo giusto per partire e rimontare praticamente negli ultimi 10 metri l’idolo di casa Edwuard Theuns e il danese Soren Kragh Andersen, che aveva tentato l’allungo ai -800 dal traguardo, resistendo fino a una manciata di metri dalla linea del traguardo.

Vittoria che vale, quella di Mozzato, che quest’anno aveva conquistato già un successo al Tour de Limousin lo scorso 17 agosto e che può godersi ora un’altra bella affermazione in coda a una stagione lunga e faticosa.