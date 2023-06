L’italiano avrà il compito di vincere in volata. Per la montagna ci pensa Warren Barguil

27-06-2023 16:02

Nessuna velleità di classifica al Tour de France per la Arkéa-Samsic, che invece punta a vincere tappe con il velocista Luca Mozzato (uno dei pochi italiani al Tour), che sarà aiutato da Matis Louvel e Jenthe Biermans. Proprio con tale scopo l’Arkea-Samsic ha rinunciato a Hofstetter e Bouhanni. In montagna, invece, ci si attendono buone cose da Warren Barguil e dai debuttanti Clément Champoussin e Simon Guglielmi. Registi in corsa della formazione saranno Anthony Delaplace e Laurent Pichon.