Ciclismo, Valverde beffato nella Coppa Agostoni

29-09-2022 18:30

L’edizione numero 75 della Coppa Agostoni è appannaggio dell’olandese Sjoerd Bax, che centra sul traguardo di Lissone il primo successo in carriera.

Il 26enne corridore dell’Alpecin ha regolato in volata un gruppetto di 9 elementi, capeggiato dall’intramontabile Alejandro Valverde (iridato a Innsbruck nel 2018, ma assente domenica in Australia per contribuire alla graduatoria della Movistar) e Andrea Piccolo.

Bene nel complesso gli italiani: Formolo, Pozzovivo, Nibali e Oldani sono gli altri azzurri nei primi dieci piazzamenti; il Trittico Lombardo sarà completato lunedì dalla Bernocchi e martedì dalla Tre Valli Varesine, mentre dopodomani è in calendaio il Giro di Emilia.