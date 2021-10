Ciclismo, Women's Tour: prima vittoria da campionessa del mondo per Elisa Balsamo

Facendo la voce grossa in volata sul traguardo di Felixstowe, Elisa Balsamo trova la prima vittoria con indosso la maglia iridata da Campionessa del Mondo nell’ultima tappa del Women’s Tour, la sesta, evento del World Tour che si è disputato in Gran Bretagna. La Balsamo ha conquistato la maglia arcobaleno due settimane fa nel Mondiale delle Fiandre.

Con partenza da Haverhill, la frazione di 155 Km è stata pianeggiante e la Campionessa del Mondo in carica, che corre per la Valcar-Travel&Service, ha vinto nello sprint finale battendo l’olandese Lorena Wiebes (Team DSM) e l’australiana Chlow Hosking (Trek-Segafredo). Non c’era miglior modo di per salutare la sua squadra, dato che dall’anno prossimo correrà per Trek-Segafredo.

L’olandese Demi Vollering (SD Vorx) ha fatto sua la classifica generale con 1’02” di vantaggio sulla francese Juliette Labous (Team DSM), 1’05” sull’altra transalpina Clara Copponi (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscopoe). Elisa Balsamo 17ma a 2’38”, che è arrivata davanti a Marta Bastianelli (18ma a 2’43” con i colori della Alé BTC Ljubljana).

OMNISPORT | 09-10-2021 21:38