Ciclocross, van Aert detta legge anche a Heusden-Zolder

27-12-2021 17:08

Wout van Aert non si ferma più. Con la vittoria conquistata nel Superprestige a Heusden-Zolder, il belga della Jumbo-Visma ha ottenuto il quinto trionfo in altrettante uscite quest’anno nel ciclocross, specialità in cui il nativo di Herentals è da anni un autentico maestro.

Come ieri a Dendermonde, anche oggi van Aert ha portato a casa il successo in grande stile staccando tutti nel corso del secondo dei nove giri previsti dalla gara odierna.

Alle sue spalle, con un minuto di ritardo, ha concluso 2° Tom Pidcock, bravo a imporsi su Eli Iserbyt nella volata per la piazza d’onore.

Ritirato invece il grande rivale di WVA Mathieu van der Poel il quale, alla seconda uscita stagionale e meno brillante rispetto a ieri, ha optato per il ritiro nel corso del settimo giro.

OMNISPORT