Ciclocross, Van der Poel torna a vincere una gara dopo quasi due anni

Il rientro nella Coppa del Mondo di ciclocross vale a Mathieu Van der Poel una vittoria, la 5^ in quel di Hulst.

Sono passati quasi due anni dal successo al Mondiale di Oostende e dopo un infortunio e i vari problemi alla schiena il dominatore della specialità può dirsi soddisfatto ai microfoni di Eurosport: “Sono molto felice, perché era passato tanto tempo da quando avevo vinto l’ultima gara di ciclocross: la scorsa stagione non posso nemmeno chiamarla tale, avendo corso solo una gara e mezza. Oggi mi sentivo proprio bene, ho fatto una grande preparazione e sentivo le gambe al meglio, ho commesso errori tecnici, ma è normale; più che per la vittoria sono contento della forma, vuol dire che il lavoro svolto in Spagna ha funzionato. Ovviamente ho bisogno di correre ancora, a dicembre ho un programma fitto”.